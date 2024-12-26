"Ворог "прощупує" передній край": військовий про ситуацію на Запорізькому напрямку

На Запоріжжі окупанти наразі не мають просування.

Окупанти здійснюють штурмові дії малими групами з задіянням невеликої кількості техніки на Запорізькому напрямку. Проте Сили оборони відбивають їх ще на підходах противника до переднього краю.

Про це повідомив командир бригади "Спартан" полковник Олексій Хільченко для інтерв'ю каналу "Новини Приазов’я".

За його словами, ворог шукає, де краще провести штурмові дії. А у цих діях вони у залежності від поставленого завдання, залучають від трьох до 10-15 військовослужбовців.

"Ворог "прощупує" передній край підрозділів нашої та сусідніх бригад. Безуспішно намагається використати погану погоду. Вони задіюють мотоцикли, багі, поодиноко – бронетехніку", – зазначив Олексій Хільченко.

Він додав, що просування окупант немає, всі штурми відбиваються здебільшого на підходах до переднього краю, а рух окупантів українські бійці виявляють заздалегідь.

Нагадаємо, ворог намагається вийти на гуляйпільську трасу. І у разі успіху це завершить оперативне оточення гарнізону Великої Новосілки.

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