Ворог просунувся на Покровському напрямку і міг захопити два села – ISW (мапа)

Російські війська просунулися на Покровському напрямку та, ймовірно, захопили Лисівку і Маринівку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На геолокаційних кадрах за 11 вересня зафіксовано, як російські війська піднімають прапор у центрі Лисівки. Водночас російські блогери стверджували, що підрозділи їхньої армії захопили це село.

Додаткові геолокаційні кадри за 10 вересня вказують на те, що окупанти також просунулися у полях на захід від Маринівки (на південний схід від Покровська), і що ворог, ймовірно, захопив це село.

Як заявив український військовий оглядач Костянтин Машовець, загарбники нещодавно просунулися на північний схід і схід від Селидового та на захід від Новогродівки (обидва на південний схід від Покровська).

Своєю чергою блогери з РФ стверджували, що їхні війська також просунулися до східного Українська (на південний схід від Покровська) і в полях на північ і південний схід від Українська. Блогери також заявляли, що російська армія намагається оточити українські війська в межах населеного пункту.

"Проте ISW не помітив жодних ознак того, що українські сили в населеному пункті перебувають під загрозою оточення", – зазначили аналітики.

Російські окупанти також продовжували наступальні дії на схід від Покровська в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки та Михайлівки та на південний схід від Покровська у районі Новогродівки, Маринівки, Селидового, Українська та Гірника.

Мапа бойових дій на Покровському напрямку / Фото: ISW

До слова, за даними Інституту вивчення війни, російські війська перейшли до контратак у Курській області та відвоювали деякі позиції у ЗСУ. Ситуація у регіоні нестабільна.

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