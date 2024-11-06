Ворог просунувся у 7 районах, а ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – ISW

"Найгарячішою" залишається ситуація на фронті в Донецькій області.

Українські війська відновили раніше втрачені позиції на південь від Часового Яру. Водночас російська армія просунулася на південний схід від Куп'янська, на північний захід від Кремінної, біля Торецька, Покровська, Курахового, Вугледара та на північ від Роботиного.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Курська операція

У Курській області РФ на "українському плацдармі" тривали обмежені бої. Просування Сил оборони України чи російських військ не були підтверджені.

У російському Міноборони стверджували, що окупанти начебто відбили контратаки в районі Дар'їно, Нижнього Клину та Новоіванівки, у напрямках Леонідово та Плехово.

Російський "воєнкор" заявляв, що ЗСУ утримують позиції біля Новоіванівки та підводять нові сили для контратаки в цьому районі.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої в Глушковському районі 5 листопада.

Харківська область

Російська армія продовжували атаки поблизу Вовчанська.

Речник української бригади, яка діє на Харківському напрямку, заявив, що успішні удари артилерії та FPV-дронів по російських танках і бронетехніці змушують ворога використовувати піхоту, а іноді й електросамокати під час штурмових дій.

Бої в Луганській області

Російські загарбники просунулися на південний схід від Куп’янська та на північний захід від Кремінної. Ворог просунувся на захід від Новоселівського та до бурелому в північній частині Тернів.

Російські джерела стверджували, що їхня армія продовжувала наступат біля Колісниківки та захопила більшу частину населеного пункту. Також стверджувалося про просування в районі Тернів, аде аналітики ISW не знайшли підтвердження.

Ситуація на фронті в Донецькій області

Українські та російські війська просунулися в напрямку Часового Яру. Так, ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції на південь від міста.

Окупанти просувалися на схід від Ступочок, продовжували атакувати поблизу Часового Яру, Ступочок і Оріхово-Василівки.

Ворог нещодавно просунувся на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри вказують на те, що росіяни захопили Дружбу. Загарбники продовжували атаки під самим Торецьком, у напрямку Костянтинівки, біля Дачного, Дружби, Щербинівки та Сухої Балки.

Російська армія просунулася в Покровському напрямку. Геолокаційні кадри вказують на те, що ворог захопив Вишневе, просунувся на південь від Лисівки та південніше Петрівки.

Загарбники продовжували атакувати в районі населених пунктів Промінь і Гродівка, біля Крутого Яру, Новогродівки, Селидового, Новоолексіївки, Вишневого, Юрівки та Григорівки.

Ворожі війська просунулися в напрямку Курахового. Геолокаційні кадри вказують на те, що російські підрозділи захопили Вовченку.

Додаткові геолокаційні кадри демонструють, як ЗСУ відбивають посилений механізований штурм розміром до роти на південний захід від Максимільянівки. Це свідчить про те, що ворог просунувся на південний захід від населеного пункту.

Міноборони Великої Британії заявило, що російські війська окупували Гірник. А український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що Сили оборони України відступили з району Ізмайлівка – Гірник – Курахівка – Острівське.

Окупанти продовжували атакувати під Кураховим, біля Новодмитрівки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Степанівки, Гострого, Максимільянівки, Іллінки, Вовченки та Острівського.

Загарбники просунулися поблизу Вугледара, а саме на північний захід від Богоявленки та на захід від Шахтарського.

Ворог продовжував атакувати поблизу Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки, біля Ганнівки та Дальнього, Трудового, Богоявленки, Максимівки, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та біля Урожайного.

Південний фронт

Російська армія просунулася під час локальних наземних атак у західній частині Запорізької області. Так, ворог просунувся до смуги на південний захід від Новоданилівки.

Як інформували у Генштабі ЗСУ, окупанти продовжували атакувати на північ від Роботиного у районі Новоданилівки та Оріхова, на північний захід від Роботиного біля Новоандріївки та Малих Щербаків.

За даними Генштабу, ворог також продовжував безуспішні атаки на Дніпровському напрямку. На думку аналітиків, може йтися про райони на лівому березі Херсонської області та про острови дельти річки Дніпро.

Нагадаємо, аналітик видання BILD Юліан Рьопке заявив про загрозу для ЗСУ потрапити в котел навколо міста Курахове.

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