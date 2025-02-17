Ворог провів 40 штурмів на Покровському напрямку: звіт Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують успішно стримувати ворожі атаки на всіх напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Покровському та Новопавлівському, де зафіксовано найбільшу активність противника.

У війні Росії проти України за добу відбулося 129 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак, а саме 40, українські війська відбили на Покровському напрямку.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив уранці 17 лютого.

Харківський напрямок: українські військові успішно відбили дві атаки ворога в районі Вовчанська.

Куп’янський напрямок: зафіксовано 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного.

Лиманський напрямок: українські захисники зупинили 13 атак противника, який зосереджував основні зусилля в районах Новосергіївки, Новоєгорівки, Новоплатонівки, Новолюбівки, Нового, Новомихайлівки, Ямполівки, Колодязів та Дронівки.

Сіверський напрямок: українські оборонці успішно відбили одну атаку ворога поблизу Григорівки.

Краматорський напрямок: вісім спроб загарбників прорвати оборону в районах Часового Яру та Васюківки завершилися для них невдачею.

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Торецький напрямок: ворог вісім разів намагався просунутися вперед у районах Кримського та Торецька, проте українські сили відбили всі атаки.

Покровський напрямок: за добу відбито 40 ворожих атак. Найбільша активність противника зафіксована поблизу Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Піщаного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Олексіївки, Андріївки, Дачного та Улакли.

Новопавлівський напрямок: у районах Костянтинополя, Бурлацького, Новоочеретуватого та Новосілки російські війська 18 разів атакували українські оборонні рубежі, але безуспішно.

Оріхівський напрямок: окупанти здійснили шість штурмів у районах Новоандріївки, П’ятихаток, Щербаків та Малих Щербаків.

Придніпровський і Гуляйпільський напрямки: ворог активних дій не проводив.

Курський напрямок: російські війська здійснили дев’ять штурмів українських позицій, завдали 51 авіаудару, скинули 80 КАБів та провели 495 обстрілів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Волинський та Поліський напрямки: ситуація залишається без суттєвих змін, ознак формування ударних угруповань противника не виявлено.

Ворожі обстріли: російські окупанти завдали два ракетних та 95 авіаційних ударів, застосували 5 ракет, скинули 141 керовану авіабомбу та здійснили понад 5500 обстрілів, з яких 124 – із реактивних систем залпового вогню. Для ударів також було залучено 2932 дрони-камікадзе.

Авіаудари противника були зафіксовані в районах Олександрівки (Сумська область), Гуляйполя та Кам’янського (Запорізька область).

Удари Сил оборони: українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали ударів по 12 районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога, знищили 11 артилерійських систем, два пункти управління, один засіб ППО та дві станції РЕБ загарбників.

Нагадаємо, ЗСУ повернули під контроль України село Піщане, розташовано за 5 км від Покровська.