Ворог провів 55 штурмів на Покровському напрямку: Генштаб описав ситуацію на фронті

Ситуація на Покровському напрямку залишається найгарячішою на фронті.

На фронті в Україні за добу сталися 184 бойових зіткнення. Найгарячішою ситуація була на Покровському напрямку, ворог також був активним на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 28 серпня.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовані 25 боїв. Українські війська відбивали штурмові дії ворога неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку окупанти влаштували 16 атак біля Дружелюбівки, Новосадового, Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази наступав поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Сили оборони України відбивали штурмові дії неподалік від Григорівки, Андріївки, Кліщіївки та Іванівського.

На Торецькому напрямку зафіксовані 23 бої, зокрема, біля Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку українські війська зупинили 22 ворожі атаки поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки, Водяного, Старомихайлівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські окупанти сім разів наступали у бік Водяного, Вугледара, Пречистівки та Роздольного. Ворог успіху не мав.

На Оріхівському напрямку відбулися чотири бої неподалік від Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника.

На Гуляйпільському напрямку ситуація залишається без особливих змін.

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На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог зберігає військову присутність, влаштовує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії.

Обстріли України та бійців ЗСУ

Протягом 27 серпня російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири удари 12 ракетами та 86 авіаударів, скинувши 110 КАБів. Крім цього, ворог здійснив понад 4300 обстрілів, з них 120 – із реактивних систем залпового вогню.

Окупанти завдавали авіаударів по районах населених пунктів Есмань, Ворожба, Вільна Слобода, Атинське, Горіле, Безсалівка, Глухів, Михайлівське, Угроїди, Шалигине, Ямпіль, Яструбине, Іскриківщина, Білопілля, Бачівськ, Будівельне Сумської області; Козача Лопань, Зибине, Сенькове, Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівка, Синьківка Харківської області; Майорськ, Григорівка, Часів Яр, Олександропіль, Гродівка, Селидове, Водяне, Шахтарське, Вугледар Донецької області; Садове, Тягинка Херсонської області.

Водночас українські війська продовжують активними діями завдавати ворогу відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажуючи противника вздовж всієї лінії бойового зіткнення. За попередню добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему, наземну станцію управління БПЛА та ще один важливий об’єкт.

Нагадаємо, за повідомленням Інституту вивчення війни, російські війська значно просунулися на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що ЗСУ відійшли з окремих районів на південний схід від міста.

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