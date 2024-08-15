Ворог провів 58 штурмів на Покровському напрямку: Генштаб повідомив новини з фронту

Найбільша концентрація російських атак була поблизу Воздвиженки та Гродівки.

На фронті в Україні протягом доби відбулося 165 боїв. Найбільше російські війська тиснули на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 15 серпня.

Ситуація на фронті в Україні

На Харківському напрямку відбулося чотири бої в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок.

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На Куп’янському напрямку російські війська влаштували дев’ять атак. Сили оборони України відбивали штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 15 разів. Ворог намагався просунутись уперед неподалік від Невського, Тернів та Макіївки.

На Сіверському напрямку українські війська відбили 25 штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку російські загарбники влаштували п’ять атак біля Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 24 атаки в районах Північного, Неліпівки, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 58 штурмових і наступальних дій ворога у напярмку населених пунктів Воздвиженка, Єлизаветівка, Гродівка, Орлівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Яснобродівка та Птиче. Найбільша концентрація російських атак була поблизу Воздвиженки та Гродівки, окупанти активно застосовували штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Курахівському напрямку українські оборонці відбили вісім атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, російські війська здійснили сім штурмів українських позицій неподалік від Водяного і Вугледара.

На Оріхівському напрямку ворог намагався вибити українські підрозділи з позицій у районах Малої Токмачки і Новоданилівки – загалом провів три штурми.

На Придніпровському напрямку окупанти сім разів атакували позиції українських військ. Ворог отримав жорстку відсіч та зазнав втрат.

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На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань ворога.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зі своєї території активно застосовують артилерію по районах українських населених пунктів.

Ворожі удари по Україні та ЗСУ

Протягом попередньої доби російські війська завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, а також 58 авіаударів. Зокрема, ворог скинув 71 КАБ, здійснив 4 365 обстрілів, з них 135 – із РСЗВ.

Окупанти завдавали авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Козача Лопань, Куп’янськ, Золочів Харківської області; Твердохлібове, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Михайлівка, Гродівка, Олександропіль, Воздвиженка, Калинове, Водяне, Урожайне, Новодонецьке Донецької області; Лобкове на Запоріжжі.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, по пункту управління, а також уразили чотири артилерійські системи, засіб ППО, склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт окупантів.

Нагадаємо, за даними аналітиків Deep State, рсоійські війська захопили Желанне, Орлівку, просунулися у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці.

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