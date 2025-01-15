Ворог провів 70 штурмів на Покровському напрямку: яка ситуація на фронті

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 170 бойових зіткнень, які відбулися на фронті протягом минулої доби. Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 15 січня.

На Харківському напрямку російська армія двічі штурмувала позиції українських військ у районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку ворог протягом доби провів п’ять атак. Українські захисники відбивали штурмові дії неподалік від Нової Кругляківки та Табаївки.

На Лиманському напрямку окупанти влаштували 17 атак. Ворог намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка.

На Сіверському напрямку противник 14 разів атакував позиції Сил оборони України у районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Виїмка.

На Краматорському напрямку відбулися 14 боїв в районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку російські загарбники здійснили вісім атак неподалік від Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські війська зупинили 70 штурмових і наступальних дій ворога у районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку російська армія влаштувала вісім штурмів на українські позиції поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Нескучного.

На Придніпровському напрямку ворог надалі намагається вибити українські підрозділи із займаних позицій; Так, протягом минулої доби росіяни здійснили три невдалих штурми.

У Курській області підрозділи Сил оборони України відбили 24 атаки російських військ. Ворог завдав по власній території дев’ять авіаційних ударів, застосувавши 13 КАБів.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не було. Окупанти продовжують обстріли та атаки дронами на позиції українських бійців та по цивільній інфраструктурі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Протягом попередньої доби армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 50 авіаударів, скинувши 89 КАБів. Росіяни також здійснили 5441 обстріл, зокрема 143 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 3086 дронів-камікадзе.

Своєю чергою ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт противника.

Нагадаємо, за інформацією Deep State, протягом 14 січня російська армія окупувала населені пункти Янтарне та Зелене у Донецькій області.

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