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Ворог проводить інженерно-фортифікаційне обладнання оборонних позицій поблизу кордону України - Генштаб

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Ворог проводить інженерно-фортифікаційне обладнання оборонних позицій поблизу кордону України - Генштаб

Фото: Ігор Негулевський

Окупанти утримують на пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ наряди прикордонної служби ФСБ.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 9 травня.

На Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала, зазначили у Генштабі.

"Ворог утримує на пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ наряди прикордонної служби федеральної служби безпеки. Проводить інженерно-фортифікаційне обладнання оборонних позицій поблизу державного кордону України", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, російські війська проводять наступальні дії на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

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