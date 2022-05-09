Ворог проводить інженерно-фортифікаційне обладнання оборонних позицій поблизу кордону України - Генштаб

Окупанти утримують на пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ наряди прикордонної служби ФСБ.
На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 9 травня.
На Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала, зазначили у Генштабі.
"Ворог утримує на пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ наряди прикордонної служби федеральної служби безпеки. Проводить інженерно-фортифікаційне обладнання оборонних позицій поблизу державного кордону України", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, російські війська проводять наступальні дії на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.
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