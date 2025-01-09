Ворог проводить штурмові дії: ОСУВ "Хортиця" про ситуацію на Курахівському та інших напрямках

На Курахівському напрямку ситуація постійно загострюється. Ворог не припиняє штурми.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Противник проводить штурмові дії в районі Курахового та в напрямку Дачного та Янтарного. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки", – йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на інших напрямках фронту

У відомстві зазначають, що на Харківському напрямку протягом минулої доби противник безуспішно атакував наші позиції у Вовчанську.

Окупанти проводили штурмові дії в районах Колісниківки, Голубівки та Загризового (Куп'янський напрямок). Для нарощування зусиль та переміщення особового складу в напрямках на Петропавлівку та Зелений Гай ворог застосовував бронетехніку. В результаті спрацювання інженерних загороджень та нанесення вогневого ураження нашими підрозділами було знищено три танки, три ББМ, одна БМП. Ще дві ББМ – пошкоджено.

"На Лиманському напрямку противник штурмував наші позиції в районах Надії, Копанок, Новоєгорівки, в Макіївці та Тернах, а на Сіверському напрямку – були атаковані наші укріплення в Білогорівці. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", – наголосили військові.

Краматорський і Торецький напрямки: противник зосередив свої наступальні зусилля в районах Диліївки та Торецька. Успіху не мав.

Як додається, на Покровському напрямку атаки противника були спрямовані на наші позиції в районах Миролюбівки, Баранівки, Єлизаветівки, Зеленого, Котлиного, Надіївки, в Лисівці, Даченському, Шевченко та Ясеновому. Сили оборони стримують натиск противника, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

"На Времівському напрямку ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Цієї доби він атакував наші укріплення в районах Новосілки, Костянтинопольського та в напрямку Костянтинополя: успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено", – підсумували в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, російські окупаційні війська вже кілька місяців просуваються під Великою Новосілкою у Волноваському районі Донецької області та намагаються її оточити. Зараз окупанти вже готуються штурмувати селище.

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