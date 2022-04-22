Ворог проводив штурмові дії в напрямку Слов’янська, Новотошківського та Попасної: ситуація на Донбасі 22 квітня

Ворог проводив штурмові дії в напрямку Слов’янська, Новотошківського та Попасної: ситуація на Донбасі 22 квітня

На Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення.

Протягом доби ворог здійснював штурмові дії у напрямку міста Слов’янськ, закріпився в населеному пункті Лозове. В районах Зеленої Долини та Кремінної противник продовжує закріплюватись на зайнятих позиціях, здійснює перегрупування та підготовку до наступальних дій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 22 квітня.

Противник здійснив посилення угруповання військ за рахунок переміщення з території Російської Федерації окремих підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Безуспішно намагається закріпитись в населеному пункті Рубіжне.

В районі Попасної ворог проводив штурмові дії в напрямку населеного пункту Новотошківське та вглиб населеного пункту Попасна, успіху не має. Закріпився в центральній частині населеного пункту Степне.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мають.

На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати підрозділи ЗСУ в районі “Азовсталі”.

Нагадаємо, припинення штурму українських захисників у Маріуполі свідчить про плани Кремля перекинути свої сили на наступ углиб Донбасу.

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