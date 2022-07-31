Ворог різко збільшив корабельне угруповання: намагався похизуватися своєю присутністю

Корабельне угруповання ворог різко збільшив, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракето безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи. На чергуванні і напоготові чотири ракетних та чотири десантних кораблі. 32 ракети «Калібр» споряджено в якості ракетної загрози з моря.

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«Пам’ятайте про ракетну небезпеку з моря, з неба і з тимчасово окупованих територій, дослухайтеся до сигналів тривог, дійте вправно і швидко. Не дозволяйте ворогу маніпулювати вашою свідомістю і поширювати паніку, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Довіряйте достовірним джерелам і силам оборони.

Разом переможемо! Все буде Україна!», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Сумській області вантажівка і комбайн підірвалися на мінах: є загиблі та поранені.

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