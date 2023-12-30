"Ворог рясно сипав баражуючими снарядами": Гуменюк повідомила деталі нічної атаки

Сьогодні вночі окупанти атакували українські міста, застосувавши ударні дрони.

Про деталі атаки повідомила Наталя Гуменюк, очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

"Вночі ворог застосував ударні безпілотники, була повітряна атака. Вона була більше сконцентрована на самій Херсонщині, на прифронтовій території. Там не вдалося уникнути влучань, бо дуже рясно ворог сипав баражуючими снарядами. Але влучання переважно прийшлися по тих населених пунктах, де вже майже все зруйновано. Ворог просто продовжує терор. Також є влучання в самому Херсоні - це адмінбудівля одного з підприємств і декілька автівок. На щастя, інформації про постраждалих людей немає. Сили оборони змогли збити ударні безпілотники типу "Шахед" - один на Миколаївщини і два -на Херсонщині. Робота тривала майже чотири години, ворог намагався обійти системи захисту і протиповітряної оборони", - сказала вона.

Ранше Генштаб повідомив, що ворог випустив 10 БпЛА типу "Shahed-136/131". Українською протиповітряною обороною знищено п′ять ударних дронів.

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