"Ворог серйозно розвиває наступальні дії": військовий про ситуацію біля Покровська

Інтенсивні бої тривають одразу на чотирьох напрямках — Курахівському, Покровському, Торецькому та Часовоярському.

Путінська армія веде бойові дії у двокілометровій зоні від Покровська, намагаючись обійти місто та відрізати його логістичне сполучення.

Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі Київ24.

За його словами ситуація на фронті залишається напруженою.

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“Часів Яр і Торецьк — це міські бої. У Торецьку бої тривають понад три тижні, ситуація дуже складна. Інтенсивність боїв на всіх чотирьох напрямках однаково висока. Ворог серйозно розвиває наступальні дії”, – зазначив військовий.

Ієвлєв додав, що поки росіяни не завершать спроби окупації Курахового, вони не зможуть активно розвивати атаки на Покровськ. Проте окупанти активно атакують Покровськ із застосуванням мінометів, артилерії та важкої техніки.

“У деяких місцях вони намагаються прориватися, але це поки що не штурм із метою захоплення міста. Наразі їхня тактика — оточити місто та вийти на трасу ‘Покровськ-Павлоград’. Проте до цієї траси їм ще доволі далеко, це не найближча перспектива”, – підсумував боєць.

Нагадаємо, протягом 30, 31 грудня та 1 січня росіяни проводять активні штурмові дії на село Нововасилівку з півдня та сходу.

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