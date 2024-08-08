"Ворог шалено тисне": у ЗСУ розповіли про складні бої на двох "гарячих" напрямках

Російські військові тиснуть на Сіверському та Лиманському напрямках. Кидає у штурми піхоту.

Про це розповів Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан НГУ Володимир Назаренко в етері Еспресо.

"Це Сіверський напрямок, Лиманський, це і північ, багато де ворог не зупиняє спроб просуватися, пробувати штурмувати. Це в більшості випадків дії піхотних груп ворога, штурмових груп, їх дуже багато загалом по фронту, по всьому сходу, по всій лінії розмежування", - зазначив він.

За його словами, тактика ворога - це бій відділеннями. Він кидає у штурм групи окупантів, зазнаючи великих втрат у живій силі.

"Ворог у більшості використовує тактику, це бій відділеннями, тобто групами 4, 5, 6, до десяти орків, вони намагаються реалізовувати той потенціал, який у них є, потенціал у величезній кількості застосовувати живу силу, ми бачимо зі зведення Генерального штабу щодня їхні втрати, але попри це ворог шлено тисне коптерами зі скидами, FPV–дронами, ударними БПЛА, доволі щільно працює артилерією різних калібрів, від мінометів, закінчуючи величезними гарматами величезного калібру по нульовим позиціям", - каже Назаров.

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