Ворог штурмував околиці Курахового: з'явилося відео, як українські десантники відбивали ворожу атаку

Українським десантникам вдалося знищити шість БМП (з них три на околиці Курахового), три танки та два ЛАТ.

У понеділок, 21 жовтня, ворог штурмував околиці міста Курахове у Покровському районі Донецької області.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

46 ОАеМБр публікує кадри відбиття вчорашньої атаки в районі Максимільянівка-Курахове.

Зазначається, що десантникам вдалося знищити шість БМП (з них три на околиці Курахового), три танки та два ЛАТ.

"Частина десанту розосередилася по Максимільянівці та на дачному селищі "Енергетик". Важкі бої продовжуються, противник кидає в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове. Прикладом активності є те, що останні тижні ворог, навіть по неділях, не збавляє темпів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вклинилися в лінію оборони українських військ, але про критичний провал і втрату міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області не йдеться.