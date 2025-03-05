Ворог штурмує плацдарм на правобережжі Херсонщини: чи можливе форсування Дніпра — Братчук

Противник прагне захопити плацдарм на правобережжі Дніпра на Херсонщині і вже неодноразово здійснював штурм.

Солдати армії РФ не полишають намірів відхопити плацдарм на правому березі Херсонщини і вже неодноразово штурмували та тонули в Дніпрі.

Про це "24 Каналу" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, станом на 5 березня на Херсонщині немає якоїсь раптової активізації бойових дій. Росіяни намагаються здійснювати штурмові дії в напрямку правобережжя, проте їх там небагато. Якогось значного угруповання, яке спробувало б форсувати Дніпро на цьому напрямку, немає.

Він наголосив, що ознак ударного угруповання не спостерігається.

"Але плани у ворога, звісно, такі є. Вони дійсно тренуються долати водні перешкоди. Возять кілька секцій понтонних переправ. Ці навчання можуть потім масштабуватися. Тобто є ознаки саме підготовки до форсування Дніпра", – сказав Братчук.

Він наголосив, що ЗСУ ретельно контролюють ситуацію на цьому напрямку і ведуть контрбатарейну боротьбу.

Тривають артилерійські бої між лівим і правим берегами. В середньому за добу вдається знищувати як окупантів, так і ворожу техніку, зокрема й ту, яку ворог хоче використати для форсування Дніпра.

Нагадаємо, вже йшлося про те, що ворог намагався атакувати дніпровські острови на Херсонщині, але закріпитися на цих клаптиках суші йому не вдається. Сили оборони України тримають острови під вогневим контролем.

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