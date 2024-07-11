Ворог штурмує в лобову: військовий кореспондент розповів, що відбувається на околицях Часового Яру

Російська армія продовжує штурмувати Часів Яр в лобову, тому "стирання ворожих підрозділів" відбувається дуже швидко, але противник не відмовився від ідеї взяти місто.

Про це повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошников.

"Часів Яр поки що є одним з небагатьох прикладів за останній час, коли наші воїни довго та успішно стримують ворога від ключових точок. Тому ворог штурмує в лобову. Так, вся ця конструкція тримається на нашому вже невеличкому плацдармі від околиць Кліщївки до Андріївки на східному березі каналу Сіверський Донець - Донбас. Так, ми також припускаємося помилок. Їх було немало, і пішло багато часу на їх виправлення", - зауважив він.

Він наголосив, що поки українські воїни не дають реалізувати задумане ворогом.

"Поки Сили Оборони утримують ділянку каналу в трубах, Андріївку та ще кілька селищ (повністю чи частково) на східному березі каналу - то окупант буде й надалі штурмувати у лобову. Змінити ситуацію може різке погіршення становища у районі Торецька (на нашому лівому фланзі вдалося трохи стабілізувати обстановку) та у напрямку Сіверська (а там окупант просувається рідко, бо наші підрозділи круто обороняються!)", - підкреслив кореспондент.

Нагадаємо, у ЗСУ прокоментували заяви РФ про "окупацію" Яснобродівкі на Донеччині.

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