Ворог штурмує Вовчанськ, але ЗСУ ламають його плани: захисник розповів про бої

У місті ворог задіює свої резерви, зокрема піхоти, для проведення "м'ясних штурмів", але не має тактичного успіху.

Російські війська ведуть штурмові дії в районі Вовчанська на Харківщині, там тривають бойові зіткнення. Однак Сили оборони України стримують ворога та ламають його плани щодо захоплення міста.

Про це військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позивним "Історик" повідомив у ефірі телемарафону 31 травня.

На Харківщині тривають бойові зіткнення українських військ із підрозділами російської армії.

"Насамперед це штурмові дії в районі Вовчанська, де він (ворог – ред.), не шкодуючи артилерії, КАБів, дронів "стирає" місто. Станом на сьогодні військовослужбовці Сил оборони України, зокрема 57 бригади, мужньо стримують ворога та ламають його плани щодо захоплення Вовчанська", – наголосив "Історик".

Він також повідомив, що окупанти не припиняють штурмові дії в самому Вовчанську.

"Враховуючи, яку кількість окупантів знищують військовослужбовці Сил оборони України, можна ствердно говорити про те, що ворог задіює свої резерви, зокрема піхоти, для проведення "м'ясних штурмів". Сьогодні у місті Вовчанськ такі методи не приносять ворогу тактичного успіху, і це є показником ефективнох роботи Сил оборони України", – розповів боєць 57-ї бригади.

За його словами, загарбники збільшили кількість застосувань КАБів по позиціях українських захисників, а також використання ствольної та реактивної артилерії.

"На жаль, сьогодні ефективної протидії КАБам немає, тому наші військовослужбовці намгаються знайти надійні укриття під час виконання бойових завдань", – повідомив "Історик".

Нагадаємо, як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни можуть піти в наступ на Золочівському напрямку в області, аби залучити для оборони півночі ще більше українських військ.

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