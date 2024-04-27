"Ворог шукає слабкі місця": що відбувається навколо Часового Яру

Оборона Часового Яру триває, ворог постійно намагається штурмувати українські позиції.

Про це розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Я б не сказав, що інтенсивність змінюється… вона є постійною. Противник постійно тримає нас в напрузі, постійно проводить якісь спроби штурмових дій. Він завжди шукає слабкі місця в нашій обороні. Є така приказка "де тонко, там і рветься". От якраз противник шукає саме оце місце, де тонко", – розповів військовий.

Кожубенко додав, що спроби росіян прорвати нашу оборону залишаються безуспішними.

"На щастя для нас, наша оборона є доволі стійкою і хлопці вміло відбивають всі їхні атаки… Судячи з того, що хлопці досі тримаються, знаючі, як оборонятися в місті... я більш ніж упевнений, що оборонці Часового Яру зробили все можливе для того, щоб триматися якомога довше або навіть в подальшому перейти в наступ зі своїх позицій", – зазначив майор Нацгвардії.

Нагадаємо, нардеп розповів про можливість захоплення Часового Яру. Покращити становище ЗСУ може надання високоточної зброї.

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