"Ворог шукає слабкі місця": що відбувається навколо Часового Яру

Майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко розповів, що українські захисники успішно тримають оборону Часового Яру.
Оборона Часового Яру триває, ворог постійно намагається штурмувати українські позиції.
Про це розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Я б не сказав, що інтенсивність змінюється… вона є постійною. Противник постійно тримає нас в напрузі, постійно проводить якісь спроби штурмових дій. Він завжди шукає слабкі місця в нашій обороні. Є така приказка "де тонко, там і рветься". От якраз противник шукає саме оце місце, де тонко", – розповів військовий.
Кожубенко додав, що спроби росіян прорвати нашу оборону залишаються безуспішними.
"На щастя для нас, наша оборона є доволі стійкою і хлопці вміло відбивають всі їхні атаки… Судячи з того, що хлопці досі тримаються, знаючі, як оборонятися в місті... я більш ніж упевнений, що оборонці Часового Яру зробили все можливе для того, щоб триматися якомога довше або навіть в подальшому перейти в наступ зі своїх позицій", – зазначив майор Нацгвардії.
Нагадаємо, нардеп розповів про можливість захоплення Часового Яру. Покращити становище ЗСУ може надання високоточної зброї.
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