Ворог скерував дрон-камікадзе на Нікополь та двічі обстріляв місто з важкої артилерії: поранена жінка

Вдень ворог скерував дрон-камікадзе на Нікополь. Та двічі обстріляв місто з важкої артилерії. 70-річна жінка отримала осколкове поранення. Їй надали медичну допомогу, лікується вдома.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Лисак додав, що пошкоджені база відпочинку, адмінбудівля, дитячий садок, два приватні підприємства, нежитлове приміщення. Понівечені пів десятка багатоповерхівок, господарська споруда і автівка.

"І про екстрені повідомлення від ДСНС. Їх відсьогодні отримують мешканці регіону. Це необхідно, бо через хакерську атаку на "Київстар" не у всіх громадах області є можливість увімкнути сирену. Ми не можемо нехтувати безпекою людей. Тож прийняли рішення про дублювальні оповіщення", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня Київ був атакований ракетами С-400 вперше за майже рік. ППО збила всі ракети, але через падіння уламків у столиці є руйнування та понад 50 постраждалих, зокрема діти. Крім того, 35 будинків лишилися без світла. Внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі.