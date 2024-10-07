Ворог скинув 4 КАБи на Херсон: постраждали 20 людей, є руйнування (фото, відео)

Ворог влучив по раніше зруйнованій школі та житловій забудові.

Російські війська завдали ударів КАБами по Херсону 7 жовтня. Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла до 20.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти завдали авіаудару по Херсону близько 10:30. На місто скинули чотири керовані авіабомби.

Ворог влучив по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі. Спершу було відомо про 17 постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до 20.

Серед потерпілих – двоє дітей віком два та чотири роки. Їх доправили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Діти перебувають у стабільному стані.

Спершу повідомлялося, що у медзакладі необхідну меддопомогу отримують ще 14 дорослих: шестеро чоловіків та восьмеро жінок. Одній потерпілій літній жінці бригада екстреної допомоги надала меддопомогу на місці.

Згодом в ОВА оновили дані і додали, що до лікарні звернувся 66-річний чоловік, який дістав вибухову травму. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу. Також 63-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію. Потерпілий перебуває у лікарні.

Наслідки атаки на Херсон 7 жовтня / Скриншот з відео Херсонської ОВА

Наслідки атаки на Херсон 7 жовтня / Скриншот з відео Херсонської ОВА

Наслідки атаки на Херсон 7 жовтня / Скриншот з відео Херсонської ОВА

Наслідки атаки на Херсон 7 жовтня / Скриншот з відео Херсонської ОВА

Наслідки атаки на Херсон 7 жовтня / Скриншот з відео Херсонської ОВА

Наслідки атаки на Херсон 7 жовтня / Скриншот з відео Херсонської ОВА

Наслідки атаки на Херсон 7 жовтня / Скриншот з відео Херсонської ОВА

Росіяни атакували КАБами Херсон: постраждали 20 людей

До слова, армія РФ 7 жовтня атакувала Україну безпілотниками "Шахед" та ракетами "Кинджал". Сили ППО збили два "Кинджали" та 32 дрони.

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