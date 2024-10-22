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Ворог скинув КАБ на будинок у Мирнограді і вбив людину: є жахливі руйнування (фото)

Ворог скинув КАБ на будинок у Мирнограді і вбив людину: є жахливі руйнування (фото)

Росіяни скинули КАБ на Мирноград 22 жовтня / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Сім будинків отримали пошкодження різного ступеня.

Російські війська 22 жовтня скинули КАБ на Мирноград Донецької області і влучили у п’ятиповерховий будинок. Є загиблий і поранені.

Про це повідомив голови Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Вранці росіяни скинули на Мирноград КАБ-250 та поцілили у п’ятиповерхівку. Сім будинків отримали пошкодження різного ступеня.

Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще двоє осіб зазнали поранень.

Пошуково-рятувальна операція на місці удару була тимчасово призупинена через загрозливу безпекову ситуацію.

Філашкін закликав усіх цивільних, не задіяних у роботі критичної інфраструктури, виїхати до більш безпечних регіонів.

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Росіяни скинули КАБ на Мирноград 22 жовтня / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна
Росіяни скинули КАБ на Мирноград 22 жовтня / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна
Росіяни скинули КАБ на Мирноград 22 жовтня / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна
Росіяни скинули КАБ на Мирноград 22 жовтня / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна
Росіяни скинули КАБ на Мирноград 22 жовтня / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна
Росіяни скинули КАБ на Мирноград 22 жовтня / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

До слова, як повідомив напередодні військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов, російська армія атакує Покровськ по флангах, і основні удари зосереджені у районі Селидового та Мирнограда.

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