Ворог скинув КАБ на будинок у Мирнограді і вбив людину: є жахливі руйнування (фото)

Сім будинків отримали пошкодження різного ступеня.
Російські війська 22 жовтня скинули КАБ на Мирноград Донецької області і влучили у п’ятиповерховий будинок. Є загиблий і поранені.
Про це повідомив голови Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Вранці росіяни скинули на Мирноград КАБ-250 та поцілили у п’ятиповерхівку. Сім будинків отримали пошкодження різного ступеня.
Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще двоє осіб зазнали поранень.
Пошуково-рятувальна операція на місці удару була тимчасово призупинена через загрозливу безпекову ситуацію.
Філашкін закликав усіх цивільних, не задіяних у роботі критичної інфраструктури, виїхати до більш безпечних регіонів.
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До слова, як повідомив напередодні військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов, російська армія атакує Покровськ по флангах, і основні удари зосереджені у районі Селидового та Мирнограда.
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