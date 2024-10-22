Ворог скинув КАБ на будинок у Мирнограді і вбив людину: є жахливі руйнування (фото)

Російські війська 22 жовтня скинули КАБ на Мирноград Донецької області і влучили у п’ятиповерховий будинок. Є загиблий і поранені.

Про це повідомив голови Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Вранці росіяни скинули на Мирноград КАБ-250 та поцілили у п’ятиповерхівку. Сім будинків отримали пошкодження різного ступеня.

Також читайте Зеленський відреагував на потужну атаку РФ по Сумах та області (фото)

Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще двоє осіб зазнали поранень.

Пошуково-рятувальна операція на місці удару була тимчасово призупинена через загрозливу безпекову ситуацію.

Філашкін закликав усіх цивільних, не задіяних у роботі критичної інфраструктури, виїхати до більш безпечних регіонів.

Читайте провідні новини дня:

Росіяни скинули КАБ на Мирноград 22 жовтня / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Росіяни скинули КАБ на Мирноград 22 жовтня / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Росіяни скинули КАБ на Мирноград 22 жовтня / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

До слова, як повідомив напередодні військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов, російська армія атакує Покровськ по флангах, і основні удари зосереджені у районі Селидового та Мирнограда.

Читайте також: