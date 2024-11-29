Ворог скинув КАБи на будинки у Сумській області: які наслідки

Під час обстрілів Сумської області було зафіксовано 8 вибухів. Російські окупанти скинули КАБи, пошкодивши приватні та багатоквартирний будинки.

Про це Сумська ОВА повідомила у телеграм-каналі.

Російських обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Есманьська громади Сумщини.

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Так, по Великописарівській громаді загарбники гатили з артилерії. Були зафіксовані чотири вибухи.

По Хотінській громаді ворог з літака запустив авіаційні бомби типу КАБ: було три вибухи. Внаслідок авіаудару пошкоджено 10 приватних житлових будинків та зруйновано господарську споруду.

По Есманьській громаді окупанти запустили один КАБ. Було пошкоджено один житловий багатоквартирний будинок. Поранення отримала цивільна особа.

Окрім того, у ніч проти 29 листопада у небі над Сумщиною підрозділи ППО збили шість ворожих дронів "Шахед".

Нагадаємо, російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками у ніч проти 29 листопада. Ворожі дрони фіксувалися на півночі, в центрі та на сході країни.

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