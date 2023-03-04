Ворог скинув з дрона гранату: під Херсоном поранені четверо поліцейських

У всіх поліціянтів осколкові поранення та контузія.

У передмісті Херсона, у селищі Антонівка, дістали поранення четверо поліцейських, які їхали на виклик – російські агресори з дрона скинули на них гранату.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

"Під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції у селищі Антонівка", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що правоохоронці на службовому автомобілі їхали на виклик, коли російські військові запустили дрон та скинули на людей гранату. Постраждали четверо поліцейських. Їх госпіталізували, у всіх осколкові поранення та контузія.

Підкреслюється, що російські війська не припиняють завдавати ударів з РСЗВ, артилерії, танків, мінометів та БПЛА по цивільній інфраструктурі та помешканням мирного населення Бериславського й Херсонського районів. Ворог поцілив по житлових кварталах та лініях електропередач, є загиблий та поранені серед мирного населення. Під час ворожого обстрілу села Томарине загинув 33-річний тракторист.

В обласному центрі під атаку ворога потрапило комунальне підприємство, там поранена працівниця, багатоквартирні та приватні будинки у центрі, мікрорайонах Корабел, ХБК, Таврійський та Північний. У селы Чорнобаївка пошкоджена лінія електропередач. За минулу добу поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії рф на Херсонщині.

Нагадаємо, російські війська активніше застосовують бойові дрони на правобережжі Херсонської області. Адже контрбатарейна робота ЗСУ не підпускає близько ворожу артилерію.

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