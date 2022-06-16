Ворог скований контрнаступальними діями ЗСУ: яка ситуація на півдні України

Ворог скований контрнаступальними діями ЗСУ: яка ситуація на півдні України

На півдні України російські військові продовжують оборонятися, використовуючи укріплені позиції другого і третього рубежів оборони.

Ворог є скованим контрнаступальними діями українських захисників. Тому застосовує тактику контрбатарейної боротьби - обстрілює позиції ЗСУ і мирні населені пункти в тилу, аби створити враження своєї присутності навіть на звільнених територіях.

Про це інформує пресслужба Оперативного командування "Південь".

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На Миколаївщині після ворожих обстрілів вночі по передмістю обласного центру пошкоджено інфраструктуру, у с. Лимани зайнялося поле пшениці, в Первомайській громаді згоріло кілька житлових будинків. Потерпілих немає.

"На території Херсонської області, внаслідок щільних боїв, зокрема у населених пунктах Бериславського і Каховського районів, знищені будинки, вбиті та поранені мирні мешканці, замінована інфраструктура та берег річки, окупанти продовжують мародерство, викрадення місцевих жителів. Отримано інформацію про мінування берегів Молодіжного пляжу в Херсоні. Ситуація із забезпеченням медикаментами та речами першочергової потреби в заблокованих громадах Херсонщини залишається критично важкою", - йдеться у повідомленні.

Українські підрозділи влучно ліквідували 14 окупантів та знищили 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки і склад боєприпасів.

"Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря без змін складу і продовжує злочинну місію з блокади судноплавства та погрожує ракетними ударами по всій території України. А значить, загроза ракетних атак залишається, вірогідність морської десантної операції через хвилювання моря, вочевидь, зменшена, але не виклюючена", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, за даними Міноборони, Російська Федерація активізувала перевезення родичів своїх військових до тимчасово окупованих населених пунктів України, зокрема до Херсона.

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