"Ворог слабшає": Сирський пояснив фейк Пригожина про "захоплення" Бахмута

Сирський розповів, що він постійно працюю з підрозділами, які виконують завдання на найгарячіших точках передової.

Зусилля російської армії та "вагнерівців" у Бахмуті слабшають, свої провали вони намагаються прикрити фейками. Зокрема, йдеться про останню заяву ватажка групи ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про "взяття" міста.

Про це сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Він додав, що постійно працюю з підрозділами, які виконують завдання на найгарячіших точках передової. Зустрівся з солдатами і командирами, що "зруйнували міф про непереможність «вагнерівців» та російських десантників".

"Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмуту. Але правда в тому що вдала робота Збройних Сил України спростовує всі старання російських пропагандистів. Від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій, залежить рух вперед всієї нашої армії. Ми їх здолаємо. Бо це наша земля. А Бахмут - це Україна", - наголосив український генерал-полковник.

Заява Пригожина про Бахмут

Нагадаємо, ватажок приватної військової групи "Вагнер", російський бізнесмен Євген Пригожин заявив про нібито "захоплення" Бахмута Донецької області.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Reuters спростував цю інформацію. Він наголосив, що російські військові залишаються "дуже далекими" від захоплення Бахмута.

До слова, окупаційні війська не полишають спроб атакувати Бахмут. Попри це, окупантам не вдається досягнути бажаного.

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