Ворог спрямував на прикордоння 59 мін та снарядів: голова Сумської ОВА повідомив про обстріли

На Сумщині ворог спрямував на прикордоння 59 мін та снарядів за добу. Під обстрілами опинилися Краснопільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Великописарівська та Миропільська громади.

Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький повідомив про це ввечері.

"Краснопільська громада: о 10:20 на одне із прикордонних сіл армійці РФ скинули вибухівку з безпілотника. А по іншому населеному пункту громади близько 14:00 росіяни одночасно вдарили із САУ (два "прильоти") та мінометів (14 “прильотів"). На щастя, без руйнувань", - повідомив Живицький.

За інформацією Живицького, по Великописарівській громаді ворог гатив із мінометів. Було три вибухи. На щастя, минулося без руйнувань.

Щодо Зноб-Новгородської громади - росіяни теж стріляли із мінометів. Там зафіксували 8 "прильотів". Руйнувань не було.

"Білопільська громада: тут росіяни задіяли артилерію. Було 20 вибухів на околицях прикордонного села. Пошкоджені електроопори. Село без світла - працює аварійна бригада. А по Миропільській громаді ворог стріляв із мінометів (11 "прильотів"). Без руйнувань", - додав Живицький.

Напередодні росіяни обстріляли школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам’ятник однієї з громад Сумщини. Розбиті вулиці та городи, пошкоджено два житлові будинки, лінію електропередач.

Серед постраждалих - 68-річна жінка, яка отримала осколкові поранення та перебуває в лікарні.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що енергетики протягом дня будуть вимикати світло у населених пунктах області без попереджень заздалегідь.

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