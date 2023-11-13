Ворог став частіше бити по Україні балістикою: Гуменюк пояснила, чому так

Росіяни стали активніше гатити по Україні балістичними ракетами. Застосування такого виду озброєння свідчить про розгубленість, відчай ворога, а також вони могли розпочати полювання на критичну інфраструктуру.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.

"Цілком імовірно, що ціллю їх є і такі об'єкти, але використання балістики, зокрема і в нашій зоні відповідальності, дійсно активізувалося. Скоріше за все, це пов'язано з пітриманням рівня напруження на той період, поки немає змоги завдавати ударів і тиснути більш потужно. Оскільки погода на нашому боці, надзвичайна штормова погода на півдні, це суттєво відбивається на роботі аеророзвідки, відповідно і артилерії. Ми фіксуємо зменшення артилерійських обстрілів у нашій зоні відповідальності, зокрема і через зміну погодних умов. Зменшення активності тактичної авіації, але вони намагаються за один виліт принести якомога більше КАБів, щоб завдати руйнівних ударів", - сказала вона.

Раніше Гуменюк повідомила, що обстріли правого берега Дніпра Херсонської області Збройні сили Російської Федерації здійснюють фактично з усієї зброї, яку можуть застосувати.

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