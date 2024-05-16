Ворог стягує сили в напрямку Сумщини: експерт відповів, чи є загроза наступу

В напрямку Сумщини фіксується певна активність і пересування російських угруповань.

Про це повідомив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону "Єдині новини"

"На сьогоднішній день мова може йти про те, що загалом ворог готував угрупування близько 15-20 тисяч, які знаходилися саме в напрямку Сумщини. З двох напрямків: один це Гайворон, другий це Суджа", – розповів Мусієнко.

Експерт додав, що частина військ додатково зосереджена в Брянській області, яка межує з Чернігівщиною. Але цей контингент був дещо зменшений, тому що наступальне угруповання "Курськ" вже брало участь в боях на Харківщині.

"Але разом з тим все ж таки певна присутність зберігається і почалася там певна активність зараз. Невідомо, чи це поки що рух з якимось перегрупуванням, чи це підготовка до якихось інших дій наступального характеру, диверсійного, але вочевидь вони там активізувались", – зазначив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, за даними ГУР, РФ може розпочати новий наступ на Сумщині. За останньою інформацією від української розвідки, Росія накопичила біля кордону з Сумською областю 11,5 тисяч військовослужбовців.

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