Ворог стягує техніку та особовий склад: Штупун про ситуацію в районі Авдіївки

Українські військові продовжують тримати оборону в районі Авдіївки. Тим часом ворог зазнає великих втрат.

Про це розповів речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог не припиняє наступ і продовжує підтягувати резерви.

"Наразі ми стійко тримаємо оборону. Загроза оточення, прориву є, але ми підтягуємо резерви, ми переформатовуємося, ми завдаємо ворогу втрат. Щодня він там втрачає 300-400 осіб мертвими і пораненими, і дуже багато військової техніки", - сказав речник.

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Крім того, росіяни регулярно поповнюють також особовий склад.

"При погіршенні погоди ворог намагається застосовувати техніку, оскільки тоді важко використовувати БпЛА", - додав Штупун.

Нагадаємо, російські окупанти вже кілька разів змінювали дедлайн захоплення Авдіївки. Вони штурмують місто для того, аби виконати передвиборчий наказ Путіна.

Також екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що битва за Авдіївку подібна до битви за Бахмут. Ворог кидає пачками окупантів.

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