Як ЗСУ утримують Курахове, незважаючи на постійний тиск ворога

ЗСУ утримують частину міста Курахове, але ворог не зупиняється.

Таку думку висловив волонтер і головний сержант 46-ї бригади ДШВ під час інтерв'ю у програмі "Спостережний пункт".

Станом на зараз частина Курахового залишається під контролем Збройних сил України, незважаючи на постійний тиск з боку російських військ. Окупанти поширюють дезінформацію про повне захоплення міста, однак, за словами військових, це не відповідає дійсності. Водночас загарбники поступово просуваються вперед.

"Немає ліній оборони в самому місті, вони були лише за його межами", – зазначив волонтер.

Він підкреслив, що основною проблемою є відсутність достатнього людського ресурсу. Військовий зазначив, що у всіх підрозділах на фронті спостерігається дефіцит особового складу, що значно ускладнює ситуацію.

"Не йдеться про поганих людей, просто їх не вистачає. Двоє або троє бійців не зможуть утримати цілу будівлю. Це нереально", – зазначив сержант.

З огляду на ситуацію військовий також додав, що російські війська не застосовують жодних особливих стратегій на Курахівському напрямку, а просто йдуть вперед великими силами, навіть за рахунок значних втрат.

"Незважаючи на втрати, вони завжди підкидають свіжі сили", – наголосив він.

Подібна тактика, за словами бійця, вже спостерігалася на інших ділянках фронту, зокрема під час битви за Бахмут.

Зараз ситуація в Кураховому залишається складною, однак Збройні сили України роблять усе можливе, щоб утримати позиції та не дати окупантам просунутися далі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КУРАХОВЕ було ПРИРЕЧЕНИМ! Людей НЕ ВИСТАЧАЛО! НАСТУПНА - ДНІПРОПЕТРОВЩИНА?

Нагадаємо, росіяни прагнуть перекрити дорогу з Запоріжжя до Донецька, яка є однією з основних для постачання зброї та військової підтримки на Курахівський і Времівський напрямки.

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