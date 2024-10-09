Ворог третю ніч поспіль атакував дронами Одещину: в ОВА описали наслідки

Російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками в ніч проти 9 жовтня. Внаслідок ворожого нальоту є пошкодження та постраждалі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Третю ніч поспіль російські агресори тероризують Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили більшість цілей", – зазначив голова ОВА.

Внаслідок атаки в Одеському районі було пошкоджено скління та фасад дев’ятиповерхового будинку, минулося без пожежі. Травмовані п’ятеро людей. Троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості.

Також загорівся мансардний поверх недобудови. Пожежу на площі 400 кв. м оперативно загасили. Було пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів.

Кіпер зазначив, що правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, російська армія влаштувала нічну атаку по Україні ракетами "Іскандер" та безпілотниками. ППО працювала по ворожих цілях.

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