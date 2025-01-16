Ворог у Часовому Яру ховається у трубах каналу: яка ситуація на Торецькому напрямку

Найскладніша на фронті ситуація – у районі Часового Яру і Торецька.

Російські війська намагаються просуватися на Торецькому напрямку. Тактика ворога там незмінна – артилерійські обстріли, штурмові дії та мінування.

Про це речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" полковник Дмитро Запорожець повідомив у ефірі телемарафону.

Російська армія продовжує наступати по всій лінії бойового зіткнення. Найскладнішою є ситуація у в районі Часового Яру і Торецька. Так, протягом попередньої доби окупанти влаштували 608 обстрілів у районі Торецька і 430 – у районі Часового Яру.

Також читайте Росіяни задіяли стратегічні резерви під час наступу на Курахове: деталі

За словами Запорожця, російські загарбники не змінюють свою тактику на Торецькому напрямку. Вони здійснюють артилерійські обстріли, штурмові дії та мінування.

"Ворог зараз штурмує малими групами під прикриттям мінометів та FPV-дронів. Фіксуємо, що противник переміщується з протипіхотними мінами ТМ-62 і застосовує їх для мінування будівель та логістичних шляхів", – розповів речник ОТУ "Луганськ".

Водночас у Часовому Яру росіяни використовують труби каналу Сіверський Донець – Донець, щоб переховуватися від негоди і потім просуватися далі.

"Зараз на Донеччині часто спостерігається туман, і ворог активно це використовує, щоб накопичуватися в цих трубах, а потім переміщуватись вглиб міста. Наші оператори дронів фіксують такі переміщення, намагаються застосувати всі можливі засоби для знищення ворога", – розповів полковник.

До слова, за інформацією Deep State, українські війська відновили положення біля населеного пункту Успенівка, а ворог окупував Нескучне Донецької області.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.