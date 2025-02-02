Ворог у пастці: бійці 110-ї ОМБр показали, що відбувається у Великій Новосілці (відео)

Окупанти потрапили у вогневий мішок у селищі на Донеччині.

Ворог опинився у вогняній пастці у Великій Новосілці, що у Волноваському районі Донецької області.

Про це свідчить відео бійців 110-ї окремої механізованої бригади.

"Бої за місто продовжуються. Ворог потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі він не може, та разом з тим підсилювати свої підрозділи в місті вимушений. Активно працює наша аеророзвідка, яка фіксує пересування та місцезнаходження окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також на кадрах видно, як у бій вступають FPV та артилерія.

"Складають підвали в яких засів ворог, хоронять його там живцем. Наразі противник не розуміє що робити. Ефект від пропагандистського "флаговтику" закінчився, а помирати московити не перестали, - додали бійці 110-ї ОМБр.

Ворог - у вогневому мішку у Великій Новосілці

Нагадаємо, днями речник 110-ї ОМБр Іван Сєкач спростував інформацію про захоплення Великої Новосілки на Донеччині, про що заявляли аналітикия DeepState.