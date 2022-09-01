Ворог утримує окремі підрозділи збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської і Курської областей

Окупанти обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Кам’янська Слобода, Залізний міст, Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області.
На Сіверському напрямку противник утримує окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 1 вересня.
"Ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Кам’янська Слобода, Залізний міст, Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, зберігається загроза ракетних та авіаударів з території і повітряного простору Білорусі.
Читайте також: