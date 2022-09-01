Ворог утримує окремі підрозділи збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської і Курської областей

Окупанти обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Кам’янська Слобода, Залізний міст, Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області.

На Сіверському напрямку противник утримує окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 1 вересня.

"Ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Кам’янська Слобода, Залізний міст, Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, зберігається загроза ракетних та авіаударів з території і повітряного простору Білорусі.

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