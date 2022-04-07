"Ворог вчиться з нами воювати, підлаштовується під нашу тактику" - Маляр

"Ворог вчиться з нами воювати, підлаштовується під нашу тактику" - Маляр

Ворог змінює стратегію та планує свої дії лише на кілька днів уперед.

Після провальної операції на Київщині Росія почала змінювати свою стратегію у бойових діях. Зокрема, посилює розвідку, а плани складає лише на дуже стислий термін.

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Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу у Медіацентрі "Україна".

"Ворог вчиться з нами воювати. Якщо спершу вони були дезорієнтовані, то зараз підлаштовуються під нашу тактику… Вчаться воювати з нашою оборонною стратегією", - розповіла Маляр.

Також, за її словами, росіяни масово застосовують терор проти цивільного населення. Мирних мешканців піддають тортурам, їх гвалтують та вбивають. Росіяни знищують все на своєму шляху, передусім, цивільну інфраструктуру. Уже зруйновані сотні лікарень, шкіл, дитсадків.

"Деякі речі приголомшують уяву людини у 21 столітті. Росіяни вчиняють звірства щодо матері на очах дитини або щодо дитини на очах у матері… Коли ми заходимо у звільнені міста, ми бачимо наслідки варварства, яке можна порівняти лише із Середньовіччям. Трупи замордованих людей, безліч замордованих тварин. І тут виникає питання, чи вони шукали фашистів і серед тварин?", - каже вона.

Ганна Маляр зазначила, що російська політика терору включає блокування гуманітарних штабів, евакуації мирних мешканців із зони бойових дій, постачання допомоги на окуповані території.

Жертвами варварської війни часто стають неповнолітні. Наразі вже відомо про 167 загиблих і 279 поранених дітей внаслідок російського вторгнення до України.

Нагадаємо, Ганна Маляр заявила, якщо світова спільнота не продовжить жорстку ізоляцію Росії, то у кожної західної країни може бути своє 24 лютого 2022 року.

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