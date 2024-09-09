Ворог вдарив КАБами по Сумському району: деталі від ОВА

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали люди.

Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Сумського району вдень 9 вересня.

Про це повідомила Сумська ОВА.

"Сьогодні вдень, 9 вересня, ворог здійснив авіаційний удар по населеним пунктам Сумського району, застосувавши КАБи", – йдеться в заяві.

За попередніми даними, є постраждалі.

На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

У військовій адміністрації закликали дотримуватися правил безпеки, не ігноруйти сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Сумах 9 вересня двічі було чутно вибухи.

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