Ворог вдарив касетними боєприпасами по Харківщині: кількість жертв зростає

Від ворожого удару загинули цивільний чоловік та жінка, тіло якої деблокували з-під завалів.

Окупанти вдень 12 вересня вдарили по селищу Борова Ізюмського району Харківської області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, від ворожого удару загинули цивільний чоловік та жінка, тіло якої деблокували з-під завалів.

Також наразі відомо про сімох постраждалих.

Серед яких 64-річна жінка, яка була госпіталізована до лікарні.

За попередньою інформацією, ворог застосував тактику подвійного удару. Агресор використав для цього касетні боєприпаси по житловому кварталу, горить не менше пʼяти будинків.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомляв про ситуацію на Харківщині і напередодні. За його словами, там зросла інтенсивність штурмових дій з боку противника. Окупанти намагаються повернути нещодавно втрачені території, які звільнили наші бійці.

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