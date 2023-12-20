Ворог вдарив по Харківщині з артилерії та ракетами: в ОВА назвали наслідки

Через російські обстріли пошкоджені будинки та було поранено 55-річну жінку.

Російські війська обстріляли ракетами С-300 Харків та область 19 та в ніч проти 20 грудня, а також гатили по населених пунктах з артилерії. Є руйнування і постраждала.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Мережі 20 грудня.

Атака по Харкову

Близько 1:00 проти 20 грудня окупанти завдали двох ударів ракетами С-300 по Салтівському району Харкова. Загарбники поцілили по житловому об'єкту і території транспортного цивільного підприємства. Пошкоджено майно. Минулося без постраждалих.

Обстріли Харківської області

Водночас ворог обстріляв з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів Харківської області, зокрема: Гур'їв Козачок Богодухівського району; Ветеринарне Харківського району; Стариця, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Окрім того, Синьківка зазнала ще й авіаційних ударів.

ЗСУ відбили дев’ять російських атак у районі Синьківки Куп'янського району.

Читайте провідні новини дня:

О 01:00 окупанти вдарили двома ракетами С-300 по с. Одрадне Куп'янського району. Минулося без постраждалих.

О 03:10 ворог влаштував обстріл с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок.

Наслідки обстрілу Куп'янського району 19 грудня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Об 11:36 внаслідок обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий була поранена 55-річна цивільна жінка. Її доправили до лікарні у середньому стані важкості. Пошкоджено будинок.

Об 11:41 внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району зруйновано приватне домоволодіння та господарські споруди.

О 12:07 внаслідок обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Наслідки обстрілу Куп'янського району 19 грудня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, в ніч проти 20 грудня окупанти атакували Україну ракетами і безпілотниками: ворог випустив 19 дронів-камікадзе та дві ракети. Більшість ворожих цілей були знищені в межах восьми областей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Головне на ранок 20 грудня! Наслідки нічних атак. “Шахеди” збивали в кількох областях

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