Ворог вдарив по Запоріжжю: є жертва, відео наслідків

Троє людей зазнали поранень унаслідок російської атаки на Запоріжжя.
Російські війська атакували Запоріжжя 8 січня, а саме вдарили по промисловій інфраструктурі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ворог атакував промислову інфраструктуру в Запоріжжі. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – написав посадовець у Мережі.
Згодом Федоров додав, що через ворожу атаку загинула одна людина. Ще троє осіб дістали поранення.
Очільник ОВА також опублікував відео з наслідками атаки. На кадрах видно охоплені вогнем автомобілі і пошкоджений трамвай.
Нагадаємо, у ніч проти 8 січня армія РФ атакувала регіони України 62 безпілотниками різних типів.
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