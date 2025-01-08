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Ворог вдарив по Запоріжжю: є жертва, відео наслідків

Ворог вдарив по Запоріжжю: є жертва, відео наслідків

Наслідки атаки на Запоріжжя 8 січня

Троє людей зазнали поранень унаслідок російської атаки на Запоріжжя.

Російські війська атакували Запоріжжя 8 січня, а саме вдарили по промисловій інфраструктурі. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог атакував промислову  інфраструктуру в Запоріжжі. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – написав посадовець у Мережі.

Згодом Федоров додав, що через ворожу атаку загинула одна людина. Ще троє осіб дістали поранення.

Очільник ОВА також опублікував відео з наслідками атаки. На кадрах видно охоплені вогнем автомобілі і пошкоджений трамвай.

Росіяни атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі.

Росіяни атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі.

Нагадаємо, у ніч проти 8 січня армія РФ атакувала регіони України 62 безпілотниками різних типів.

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