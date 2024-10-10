Ворог вдарив по Запоріжжю: зруйновані будинки, є поранені (фото, відео)

Російські війська завдали ударів по Запоріжжю вранці 10 жовтня. Внаслідок атаки зруйновані оселі, поранено чотирьох людей.

Про це повідомили очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та Нацполіція України.

"У Запоріжжі зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область", – йдеться в заяві Федорова.

Згодом від додав, що ворог завдав ударів по Запоріжжю. Росіяни влучили по приватних будинках. Було зруйновано декілька осель, ще десятки – пошкоджено.

Поранень зазнали четверо людей. Медики надали їм допомогу.

"Дякую всім службам, які оперативно приїхали на місця обстрілів і допомагають ліквідувати наслідки", – написав голова ОВА в Мережі.

За даними Нацполіції, російські війська завдали три авіаудари, попередньо – КАБами, по території обласного центру. Ворожі боєприпаси влучили по двох приватних будинках, пошкоджені довколишні домоволодіння. Серед поранених – 17-річна дівчина.

Руйнування у Запоріжжі після авіаударів 10 жовтня / Фото: Запорізька ОВА

Руйнування у Запоріжжі після авіаударів 10 жовтня / Фото: Запорізька ОВА

Росіяни завдали авіаударів по Запоріжжю: є поранені і руйнування

Нагадаємо, в ніч проти 10 жовтня ворог атакував Україну безпілотниками. У кількох областях лунала повітряна тривога, працювали сили ППО.

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