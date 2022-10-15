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Ворог вдруге за ніч атакував Запоріжжя: у місті потужні вибухи від ракет

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Ворог вдруге за ніч атакував Запоріжжя: у місті потужні вибухи від ракет

Фото: скриншот з відео

Місцева влада наразі уточнює інформацію про руйнування та постраждалих внаслідок повторного удару росіян по Запоріжжю.

Над ранок 15 жовтня російські окупанти вдруге за ніч атакували Запоріжжя, місто здригнулося від ударів ракет.

Про ракетний обстріл повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ракетна атака ворога по обласному центру. Прямуйте до укриттів. Бережіть себе!" - написав він.

Секретар Запорізької міської ради додав, що інформація про руйнування та постраждалих внаслідок повторного удару росіян поки невідома.

У соцмережах повідомляють, що страшної сили вибухи було чутно у всіх районах Запоріжжя та навіть у передмісті. Загалом нарахували понад 6 "прильотів".

Нагадаємо, тієї ж ночі ворог атакував Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки постраждали об'єкти інфраструктури, виникла пожежа.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
821
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