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Ворог веде бойові дії: у Генштабі розповіли про ситуацію на Південнобузькому напрямку

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Ворог веде бойові дії: у Генштабі розповіли про ситуацію на Південнобузькому напрямку

Associated Press

На Південнобузькому напрямку ворог веде бойові дії та обстрілює підрозділи українських військових.

Таким чином російські військові намагаються покращити своє тактичне положення.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ черноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ веде бойові дії з метою покращення тактичного положення, продовжує обстріли підрозділів наших військ", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, ворог проводить перегрупування військ, нарощує системи вогневого ураження, протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, противник також не припиняє проведення наступальних дій на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями і тимчасово окупованим Кримом.

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