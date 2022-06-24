Ворог веде контрбатарейну боротьбу та продовжує завдавати потужних ракетних ударів: яка ситуація на півдні

Ворог веде контрбатарейну боротьбу та продовжує завдавати потужних ракетних ударів: яка ситуація на півдні

У південних регіонах російська армія продовжує ведення бойових дій переважно у тактиці контрбатарейної боротьби.

Окрім цього, РФ завдає ракетних ударів по населених пунктах в глибокому тилу сил оборони України.

Про поточну обстановка на півдні України повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь".

Миколаївська область

В області вчора ввечері внаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, чотири зазнали поранень. Зруйновано один будинок, кілька житлових будинків пошкоджено. Вранці 24 червня атаковано Миколаїв і передмістя з важкої ствольної артилерії та імовірно ракетного комплексу «Точка-У», з напрямку окупованих територій Херсонщини.

"Пошкоджено територію та кілька автівок цивільного автопідприємства, намагаючись поцілити в одну з телевеж, рашисти епічно вчергове влучили у вуличну вбиральню. Зусиллями кремлівських пропагандистів телевізійне мовлення в голові окупантів тісно поєднане із змістом вбиральні", - йдеться у повідомленні.

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Херсонський регіон

На Херсонщині ворожі війська використовують всю наявну зброю, внаслідок чого у захоплених населених пунктах знищено сотні будинків та об’єктів інфраструктури. У деяких окупованих селах відбулася ротація вояків, тож нові окупанти зухвало вдираються та оселяються у будинках людей, які евакуювалися.

В багатьох окупованих громадах ситуація критична. Через бойові дії села напівпорожні, всі школи, садки, лікарні, знищені, або заміновані рашистами. Більшість підприємств та установ області захоплені, багато з них пошкоджені та знищені.

"Плани окупаційної влади провести 11 вересня псевдореферендум, щоб долучитися до так званого "єдиного дня голосування", коли в росії відбуватимуться вибори, знов не мають успіху й підтримки місцевого населення. Окупанти не можуть навіть сформувати адміністрації на місцях через тотальний спротив херсонців співпрацювати з ними", - зауважили в ОК "Південь".

В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту без змін свого складу продовжує блокування судноплавства та утримання ракетної загрози на високому рівні.

Нагадаємо, за інформацією мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, серез постійні ворожі обстріли ситуація в місті - критична. Він пояснив, по Миколаєву стріляють із Херсонської області, тому неможливо завчасно запустити сирену через невелику відстань між містами.

Українські воїни отримали бойові авто рашистів "у подарунок"

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