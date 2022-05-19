Ворог веде посилену повітряну розвідку: у Генштабі розповіли, де тривають бойові дії на Харківщині

Ворог веде посилену повітряну розвідку: у Генштабі розповіли, де тривають бойові дії на Харківщині

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про актуальну ситуацію на фронті.

Так, на Слобожанському напрямку росіяни основні зусилля зосереджували на утриманні зайнятих позицій. Також вони намагалися не допустити просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 19 травня.

В окремих районах армія Російської Федерації безуспішно проводила контратаки, аби відновити втрачені позиції.

"Тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від 10 травня росіяни завдали 63 ракетних удари по Україні. Основними цілями окупантів стали обʼєкти цивільної та військової інфраструктури.

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