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Ворог веде повітряну розвідку та укріплює позиції: у Генштабі розповіли про дії окупантів на Південнобузькому напрямку

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Ворог веде повітряну розвідку та укріплює позиції: у Генштабі розповіли про дії окупантів на Південнобузькому напрямку

Фото: Associated Press

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Південнобузькому напрямку.

Ворог продовжує інженерне обладнання позицій та рубежів. Також окупанти вели повітряну розвідку в районах населених пунктів Іванівка, Лепетиха та Зеленодольськ.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог збільшив інтенсивність вогневого ураження українських військ із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Снігурівка, Високопілля і Золота Балка.

Під обстрілами окупантів також залишається Миколаїв. Ворог продовжує обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури та житлових кварталів.

Нагадаємо, станом на 1 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 30,7 тисячі осіб.

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