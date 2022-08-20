Ворог веде повітряну розвідку та завдає авіаударів по українських містах: що відбувається на кордоні з РФ та Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках формування ударного угрупування військ Збройних сил Білорусі та РФ на кордоні України не виявлено.

Водночас, як наголошують в Генштабі ЗСУ, продовжує зберігатися загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 20 серпня.

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Щодо ситуації у Чернігівській та Сумській областях, ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. Російські окупанти обстрілювали з мінометів підрозділи наших військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

"На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утримані зайнятих позицій. Здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Карасівка, Великі Проходи, Черняки, Піщане та Печеніги.

Ворог завдав авіаційних ударів - біля Прудянки та Верхнього Салтова і вів повітряну розвідку неподалік Руських Тишків та Золочева", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, раніше очільник Київської обласної військової адміністрації в інтерв’ю ТСН.ua зауважив, що Київщина постійно під загрозою з боку Білорусі. Він запевнив, що ЗСУ готуються до будь-яких сценаріїв, враховуючи попередні помилки і маючи певні переваги.

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