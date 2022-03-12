Ворог веде приховану мобілізацію і готує новий наступ по основним напрямках - генерал ЗСУ

Він зауважив, що найстрашніше для ворога – це низькі бої, тому вони намагаються знищити все що можна, щоб не в’язуватись в них, тож вони будуть і далі знищувати все з повітря.

Росіяни ще мають достатньо великий потенціал, а те, що вже вдалося знищити українським військовим - це лише одна третина. Тож зараз росіяни проводять скриту мобілізацію і підтягують сили у різних напрямках, будуть робити перегруповування і готують наступ.

Про це розповів генерал ЗСУ Кривонос Сергій в ефірі спільного телемарафону провідних каналів.

Він запевнив, що саме від постачання палива і продовольства, а також від командних пунктів, залежить просування армії ворога, тож потрібно максимально їх знищити. «У нас є тиждень, може більше, коли ми можемо знищувати логістику», - зазначив генерал.

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Він заявив, що дуже важливо, щоб зараз дипломати максимально долучилися до роботи і отримали підтримку Заходу, яка дуже потрібна і на яку українська армія розраховувала.

«Є у нас шанси, спромога і є холодна ненависть і є об’єднання. Зараз нікому вже доводити не потрібно, що Росія – це ворог», - заявив Кривонос.

Він зауважив, що найстрашніше для ворога – це низькі бої, тому вони намагаються знищити все що можна, щоб не в’язуватись в них, тож вони будуть і далі знищувати все з повітря. Втім, каже, що зменшення нальотів за останні дні пов1язані, що велика кількість їхніх пілотів під різними приводами відмовляються йти у бій. Тож ворог залучає молодь, зокрема курсантів, яких швидко навчають іі ті досить незграбно почнуть обстріли.

Кривонос вкотре наголосив, що це війна на виснаження, і запаси ворога вичерпуються. А українці готові до супротиву, навіть заявляє, що армійцям України під силу звільнити стратегічні об’єкти, як АЕС, які опинилися зараз під ворогом.

«Нормальна спланована операція і відповідним забезпеченням може виправити цю ситуацію ( повернення стратегічних об’єктів, як АЕС - ред). Ми можемо це зробити і досвід і наснага є», - зазначив Кривонос.

Генерал пояснює, що зараз навіть погода сприяє Україні, бо морози відступають, а це зробить ворога менш мобільними. Бо з приходом тепла, важка техніка не зможе просуватись полями, вони грузнутимуть і доведеться використовувати лише дороги. Тож поки мороз ворог намагається поспішати.

Щодо того, коли ж чекати переламу у війні, генерал каже, що це стане очевидним, коли росіяни почнуть здаватись не десятками, а сотнями, коли вони будуть ламати свою техніку, щоб не йти далі. Це, за словами генерала, можна прискорити, коли рідними росіян все ж розповідати правду, про те що коїться в Україні.