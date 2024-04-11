Ворог вгатив по Херсонщині: "приліт" по критичній інфраструктурі, поранено дитину

В небі над областю було збито два ворожі безпілотники.

Російські окупанти обстріляли Херсон та населені пункти області, влучивши по житлових будинках, об’єкту критичної інфраструктури та ін. Внаслідок атаки поранено дитину.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Протягом 10 квітня російські війська обстрілювали Білозерку, Придніпровське, Комишани, Антонівку, Садове, Улянівку, Микільське, Дудчани, Качкарівку, Осокорівку та Херсон.

Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкоджено п’ять приватних будинків. Також були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, сільгосптехніку, приватне авто та газогін. Витік газу перекрито, пожежі та загроз немає.

Внаслідок ворожих атак поранень зазнала одна дитина.

Окрім того, під час атаки безпілотниками в ніч проти 11 квітня сили ППО збили на Херсонщині два дрони Shahed-131/136.

Нагадаємо, війська РФ вночі атакували Україну ракетами та безпілотниками. Сили ППО збили 37 із випущених 40 дронів.

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