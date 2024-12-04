Ворог від початку доби 119 разів намагався прорвати оборону українських військ: Генштаб

На фронті зберігається висока напруга, незважаючи на значні втрати серед російських військ, яких завдають українські захисники. Ворог продовжує спроби прорвати оборону, здійснюючи численні атаки. З початку доби відбулося 119 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Протягом дня російська артилерія обстріляла Сумщину та Чернігівщину, вражаючи райони Олександівки, Нововасилівки, Майського та Каменя. На Харківському напрямку окупанти п’ять разів намагалися штурмувати позиції українських військ у районі Вовчанська та Глибокого, але чотири з цих атак були відбиті. Бій продовжується у ще одному секторі.

Активність ворога не зменшується й на інших напрямках. На Куп’янському напрямку противник здійснив 12 атак на позиції Збройних Сил України в районах Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки та інших. Бої тривають. На Лиманському напрямку окупанти здійснили дев’ять атак, зокрема поблизу Греківки, Макіївки та Тернів. Ведеться шість боїв.

Тим часом на Торецькому напрямку ворог намагався витіснити українські підрозділи з Торецька, але всі спроби були відбиті. На Покровському напрямку ворог також не припиняє спроби наступу, здійснивши 29 атак, із яких 25 були відбиті. Ворог завдав авіаудару по Мирнограду.

Населення і позиції українських військ на інших ділянках фронту, зокрема в районах Курахового та Времівки, також піддаються інтенсивним обстрілам та атакам. На Курщині відбулося 12 боєзіткнень, і бойові дії тривають.

Незважаючи на напружену ситуацію, українські війська продовжують утримувати оборону на всіх напрямках, знижуючи активність ворога та завдаючи йому значних втрат.

Нагадаємо, у Міноборони України повідомили, що листопад 2024 року став рекордним для втрат російської армії. Щодо живої сили, то ворог втратив 45 720 вбитими та пораненими, що становить три мотострілецькі дивізії сухопутних військ.

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